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Круче и ярче: Организаторы MRPL City-2019 рассказали об изюминках музыкального фестиваля
В этом году масштабный музыкальный фестиваль восточного побережья MRPL City-2019, который пройдет в Мариуполе с 9 по 11 августа, «будет еще круче, еще ярче, чем в прошлом». В этом корреспондента «Донецких новостей» заверили организаторы мероприятия.
Меломаны смогут насладиться выступлениями нескольких десятков самых популярных исполнителей Украины и зарубежья. Это – Little Big, Merk & Kremont, Beissoul & Einius, The Hardkiss, MOZGI, «Время и Стекло», «Порнофильмы», Pianoбой, Green Grey, «Бумбокс», «Ляпис 98», «Друга Рiка», Dilemma, Агонь, «Нервы», DETACH, Вася Обломов, «Луна», Michelle Andrade, Bahroma, Bakey, KADNAY, Sonya Kay, FO SHO, WWWAAAVVVEEE, Very The Jerry, NSSND, Stage Rockers, Cepasa и другие.
Как рассказала «Донецким новостям» PR-менеджер фестиваля Валерия Локоткова, каждый год меняется стилистика мероприятия. И если в 2018-м был сделан упор на индустриальную тему, то организаторы MRPL City-2019 приняли решение не «отходить от порта», превратить территорию феста в своеобразный припортовой городок. «Мы делаем фестиваль городком жителей, живущих возле порта, которые веселятся, радуются жизни, слушают музыку», – пояснила Валерия.
Также она сообщила, что музыкальный праздник в этом году будет «в более неоновом цвете»: «Фестиваль задуман более ярким, более красочным. Будет очень много всевозможных инсталляций, фотозон и парклетов в виде огромных букв, на которых можно будет сидеть. Оборудуется много мест для отдыха, лавочки будут стоять повсюду, а не только вдоль пляжа, как в прошлом году».
Один из организаторов фестиваля Владимир Бригинец также подчеркнул, что в этом году немало внимания будет уделено декорациям, сцены будут гораздо шире прошлогодних, их украсят большим количеством светодиодных экранов.
Также будут устранены некоторые недочеты, которые были в прошлом году: в частности, организаторы усовершенствуют кемпинг-зону и входную систему.
«В прошлом году фестиваль был успешен с точки зрения роста посетителей, но есть инфраструктурные моменты, которые нужно исправлять. В этом году будет особый сюрприз для посетителей – интересное внутреннее оснащение фестиваля», – заявил также заместитель городского головы Мариуполя Александр Кочурин.
По мнению организаторов, кроме того праздник этого года запомнится не только яркими музыкальными исполнителями, но и спортивными мероприятиями. Так, впервые в рамках MRPLCity пройдет Открытый Кубок Украины по баскетболу 3х3. Здесь же будет реализован проект «Школа ветра», в рамках которого все желающие смогут научиться управлять парусниками.
Теги: Донбасс, Мариуполь, музыка, фестиваль, организация
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