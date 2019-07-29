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«На Каргиле много пеших, на Октябре плохо пропускают, Еленовка -небольшая очередь»: соцсети о ситуации на КПП ОРДО
Сегодня утром на подконтрольных членам НВФ «ДНР» блокпостах Донецкой области собрались большие очереди. Об этом местные жители сообщают в своих сообщениях в соцсетях, пишет ДонПресс.
В Горловке на Бахмутском направлении на 09:05 собрались около 90 авто и до 120 человек пешей очереди:
«Горловка в сторону Украины на гаи никого, до паспортного около ста машин»
«29.06.2019 КПВВ „Горловка“. По состоянию на 09.05 на пункте пропуска 90 автомобилей, 19 автобусов и микроавтобусов, до 120 человек пешей очереди»
При этом на Марьинском направлении, на КПП довольно бытрый пропуск, много пеших, протяжка каждые 10−15 минут
«6−15 Марьинка вьезд в Донецк 27 машин»;
«7−30 Каргил въезд в Донецк 14 машин .на выезд насколько видно спуск с моста»;
«7−50 Каргил 42 льгота, основная- начало спуска, слева перевозов уже нет, протяжка 10−15 мин»;
» Каргил основная перед мостом. льгота 10 протяжка 15—20 мин. На льготе простоял 1ч30 мин. Заезжаем»
На пункте пропуска Еленовка, на Мариупольском направлении льготная очередь не слишком большая:
«Еленовка на Украину машин 60−70,льготы 6. На Донецк очередь до стройки»
На Мариупольском направлении, в сторону Мариуполя сегодня большие очереди, пропускают по 5−6 машин очень медленно:
«7−10 октябрь на Мариуполь в камышах, почти до знака Куликово»;
«7−40 октябрь посчитали, около 60 основная и штук 5 льготы»;
«8−30 октябрь очередь заканчивается где-то в камышах. За почти 1.5 часа проехали от камышей до середины подъема»;
«Пищевик на Донецк около 40, до поворота +10»
«Октябрь-Гнутово — На данное время основная очередь 100 машин около магазина, льготная до камышей, работа способность плохая, запускают по5- 6 машин»
«Выехали в 5.00, приехали на #октябрь в 7.00, приехали на #пищевик в 10.30 и в 11.30 выехали с кпвв»
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