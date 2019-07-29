Последние новости раздела
- Не дошел! В Мариуполе мужчина уснул по дороге домой. ВИДЕО14:47
- Возвращение Донбасса в состав Украины: оккупированный Луганск назвал Киеву наглое условие13:16
- «На Каргиле много пеших, на Октябре плохо пропускают, Еленовка -небольшая очередь»: соцсети о ситуации на КПП ОРДО 12:45
- Взрыв в оккупированном Донецке пытаются скрыть главари "ДНР": "Говорят, были пьяные вояки"11:52
- Ситуация в ООС: боевики открыли огонь по КПВВ "Марьинка"10:09
- В ОРДО сообщили о перебоях в работе мобильной связи в одном из районов «республики»09:51
- Раньше там была жизнь: сеть поразили свежее фото с оккупированного Донбасса09:32
- «Застрелил сослуживец»: в зоне ООС убили члена НВФ «Актера»08:55
- В Донецке показали, что произошло с рынком на ж/д вокзале: такое ждет все "ДНР" и "ЛНР"08:33
- На Донетчине прошли учения военных медиков. ВИДЕО22:19
Не дошел! В Мариуполе мужчина уснул по дороге домой. ВИДЕО
29.07.2019 14:47
Вчера, 28 июля, около 04.00 прохожие обнаружили на бул. Шевченко возле супермаркета "Брусничка" спящего мужчину.
Об этом 0629 сообщают местные жители.
Мариупольцы вызвали полицию и вскоре на место прибыл наряд патрульных.
Полицейским удалось разбудить мужчину. Выяснилось, что ему 47-лет и живет он на ул. 1-й Кальчик. Вечером мужчина слишком увлекся алкоголем и по дороге домой решил прилечь на травке.
Пьяный мариуполец от помощи медиков отказался и после беседы с полицейскими продолжил путь домой неуверенной походкой.
Теги: Донбасс, Мариуполь, сон, мужчина, супермаркет
Читайте также:
- Парня, ограбившего аптеку, подвели нервы
- Мариуполец упал с дерева и поломал ребра
- В Мариуполе мужчина вышел из троллейбуса и погиб под колесами автомобиля
- Трагедия! В Мариуполе в водохранилище обнаружено тело мужчины
- В Мариуполе полиция задержала мужчину с арсеналом боеприпасов
- Под Мариуполем взорвалась граната. Мужчине оторвало руку
- "Рука раздроблена, пуля прошла по касательной", - снайпер боевиков подстрелил бойца ВСУ возле Желобка15:54
- Не дошел! В Мариуполе мужчина уснул по дороге домой. ВИДЕО14:47
- Торговля без продавца: На Луганщине провели социальный эксперимент14:29
- Возвращение Донбасса в состав Украины: оккупированный Луганск назвал Киеву наглое условие13:16
- «На Каргиле много пеших, на Октябре плохо пропускают, Еленовка -небольшая очередь»: соцсети о ситуации на КПП ОРДО 12:45
- Взрыв в оккупированном Донецке пытаются скрыть главари "ДНР": "Говорят, были пьяные вояки"11:52
- Ситуация в ООС: боевики открыли огонь по КПВВ "Марьинка"10:09
- В ОРДО сообщили о перебоях в работе мобильной связи в одном из районов «республики»09:51
- Раньше там была жизнь: сеть поразили свежее фото с оккупированного Донбасса09:32
- В Луганске потрясены "указом" Пасечника по зарплатам: в "ЛНР" готовятся к самому худшему09:09
- "Рука раздроблена, пуля прошла по касательной", - снайпер боевиков подстрелил бойца ВСУ возле Желобка15:54
- Волонтер Касьянов считает, что Порошенко "наживался на крови"15:25
- Украина останется без газа, у Зеленского сделали тревожное заявление: что произошло15:06
- Не дошел! В Мариуполе мужчина уснул по дороге домой. ВИДЕО14:47
- Торговля без продавца: На Луганщине провели социальный эксперимент14:29
- В команде Зеленского рассказали, что хотят расширить число получателей субсидий14:10
- Названы риски секса для пожилых пар13:50
- Вскрылись подробности разграбления страны: у Зеленского сделали важное заявление13:34
- Возвращение Донбасса в состав Украины: оккупированный Луганск назвал Киеву наглое условие13:16
- «На Каргиле много пеших, на Октябре плохо пропускают, Еленовка -небольшая очередь»: соцсети о ситуации на КПП ОРДО 12:45
- Волонтер Касьянов считает, что Порошенко "наживался на крови"15:25
- Названы риски секса для пожилых пар13:50
- Вскрылись подробности разграбления страны: у Зеленского сделали важное заявление13:34
- Приметы на 29 июля: что нельзя делать или Почему с этого дня замолкают птицы11:27
- Так карты легли: астрологи назвали вечных невест по знаку Зодиака10:47
- Амнистия раздора: Эксперты оценили проблемы одного из пунктов «Минска-2»10:28
- 10 типов мужчин, которые разрушат вашу жизнь, если выйти за них замуж21:20
- Будет ракетная война: в НАТО сделали громкое заявление о военном договоре19:55
- Вот с какими девушками хотели бы встречаться мужчины разных знаков Зодиака19:06
- Финансовый гороскоп на август для всех знаков Зодиака: кому стоит приберечь финансы, а у кого неожиданная удача21:54
- Заплатите в десять раз больше: Рада нанесла сокрушительный удар по водителям
- Самые сложные в общении знаки Зодиака: вот вам невыносимая пятерка
- Тимошенко призналась, с кем объединится в коалицию: сделано неожиданное заявление, "... и больше ни с кем"
- Соцсети: в оккупированном Донецке взорвана машина "важного боевика", все оцеплено, много охраны
- СМИ: Зеленский готов объявить тотальную мобилизацию и большое наступление
- В ОРДЛО готовится ужасный удар по людям, от него "вспыхнет" весь Донбасс Окккупанты пока скрывают правду
- Зеленский неожиданно "переименовал" Днепропетровскую область: новое название взорвало соцсети
- Такого ужаса никогда не было: сеть взбудоражили свежее фото из Крыма
- В Германии жестоко убили украинскую заробитчанку
- Донбасс на грани взрыва: главари "ДНР" срочно набирают частную армию - грядет волна террора