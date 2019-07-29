Не дошел! В Мариуполе мужчина уснул по дороге домой. ВИДЕО

29.07.2019 14:47

Вчера, 28 июля, около 04.00 прохожие обнаружили на бул. Шевченко возле супермаркета "Брусничка" спящего мужчину.

Об этом 0629 сообщают местные жители.

Мариупольцы вызвали полицию и вскоре на место прибыл наряд патрульных.

Полицейским удалось разбудить мужчину. Выяснилось, что ему 47-лет и живет он на ул. 1-й Кальчик. Вечером мужчина слишком увлекся алкоголем и по дороге домой решил прилечь на травке.

Пьяный мариуполец от помощи медиков отказался и после беседы с полицейскими продолжил путь домой неуверенной походкой.