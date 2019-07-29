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Архив - Донецкая область

Не дошел! В Мариуполе мужчина уснул по дороге домой. ВИДЕО

29.07.2019 14:47
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Не дошел! В Мариуполе мужчина уснул по дороге домой. ВИДЕО

Вчера, 28 июля, около 04.00 прохожие обнаружили на бул. Шевченко возле супермаркета "Брусничка" спящего мужчину.
Об этом 0629 сообщают местные жители.
Мариупольцы вызвали полицию и вскоре на место прибыл наряд патрульных.
Полицейским удалось разбудить мужчину. Выяснилось, что ему 47-лет и живет он на ул. 1-й Кальчик. Вечером мужчина слишком увлекся алкоголем и по дороге домой решил прилечь на травке.
Пьяный мариуполец от помощи медиков отказался и после беседы с полицейскими продолжил путь домой неуверенной походкой.



Теги: Донбасс, Мариуполь, сон, мужчина, супермаркет
 
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