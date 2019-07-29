Раньше там была жизнь: сеть поразили свежее фото с оккупированного Донбасса

29.07.2019 09:32

В сети показали фото того, как оккупанты уничтожают Донбасс, на этот раз ярким примером "процветания" стала железная дорога "Макеевпогрузтранс".

Соответствующие кадры публикует пользователь под ником Иосиф Пиночет в Twitter, передает apostrophe.ua.

"Так умирает железная дорога Макеевпогрузтранс. До войны этот путь поддерживали в исправном состоянии и чистили от травы", - говорится в сообщении.