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Архив - Донецкая область

Раньше там была жизнь: сеть поразили свежее фото с оккупированного Донбасса

29.07.2019 09:32
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Раньше там была жизнь: сеть поразили свежее фото с оккупированного Донбасса

В сети показали фото того, как оккупанты уничтожают Донбасс, на этот раз ярким примером "процветания" стала железная дорога "Макеевпогрузтранс".

Соответствующие кадры публикует пользователь под ником Иосиф Пиночет в Twitter, передает apostrophe.ua.

"Так умирает железная дорога Макеевпогрузтранс. До войны этот путь поддерживали в исправном состоянии и чистили от травы", - говорится в сообщении.



Теги: Донбасс, война, Макеевка, железная дорога, фото, соцсети, оккупанты
 
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