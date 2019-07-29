Ситуация в ООС: боевики открыли огонь по КПВВ "Марьинка"

29.07.2019 07:49

За минувшие сутки, 28 июля, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации снова нарушили режим тишины.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

"28 июля Вооруженные Силы Украины придерживались установившегося режима прекращения огня. В то же время, вооруженные формирования РФ и ее наемники нарушили запрет на использование любого оружия", – говорится в сообщении.

В частности, под обстрел боевиков попал КПВВ "Марьинка" – российские наемники применили крупнокалиберный пулемет. Обстрелов боевых позиций Объединенных сил не было зафиксировано.

"Потерь с украинской стороны не зафиксировано", – добавили в пресс-центре.