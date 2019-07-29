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В центре Донецка столкнулись легковушки: опубликованы фото ДТП
29.07.2019 20:19
Сегодня в центре неподконтрольного Украине Донецка столкнулись легковые автомобили.
Об этом в социальных сетях сообщают местные жители, передает donpress.com.
Дончане пишут, что один из водителей легкового авто выезжал с бульвара Шевченко на улицу Артема из-за чего и произошла авария:
«Судя по фото „черный“ выезжал по встречке на ул. Артема с бул. Шевченка. Вот он и виновник дтп»
«Нечего лететь на перекрестке»
«Получается аж три машины».
Официальной информации по происшествию пока нет, также, неизвестно, есть ли пострадавшие.
Теги: Донецк, Донбасс, авария, столкновение, ДТП, автомобиль, соцсети, пострадавшие
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