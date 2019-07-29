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В электронную очередь за паспортами РФ и «ДНР» стали 52 000 жителей ОРДО
29.07.2019 16:09
В ОРДО предприятие «Почта Донбасса» с начала текущего месяца выдало свыше 52 тысяч талонов электронной очереди жителям «республике» для получения «паспортов ДНР» и российских паспортов.
Об этом сегодня сообщили в пресс-службе предприятия, передает donpress.com.
В «Почте Донбасса отметили:
«С 1 по 28 июля 2019 года включительно в сорока семи отделениях связи ГП „Почта Донбасса“ было выдано 52 182 талонов в миграционную службу МВД ДНР».
Отмечается, что на «паспорт ДНР» выдано 38 759 талонов, на получение российского гражданства — 13 423. При этом период записи в электронную очередь продлен до полугода.
Теги: Россия, Донбасс, почта, МВД, гражданство, паспорт, талон, очередь, миграционная служба, ДНР
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