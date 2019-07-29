В ОРДО сообщили о перебоях в работе мобильной связи в одном из районов «республики»

29.07.2019 09:51

Перебои в работе подконтрольного ОРДО мобильного оператора «Феникс» могут наблюдаться в неподконтрольном Украине Новоазовском районе из-за аварии на подстанции.

Об этом сегодня сообщили в пресс-службе так называемого «министерства связи ДНР», передает donpress.com.

Представители ОРДО отметили:

«Из-за аварии на подстанции у абонентов „Феникс“ в Новоазовском районе возможно ухудшение качества услуг в отдельных населенных пунктах, вплоть до их полного отключения при разрядке батарей базовых станций».