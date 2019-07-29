Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Возвращение Донбасса в состав Украины: оккупированный Луганск назвал Киеву наглое условие

29.07.2019 13:16
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Возвращение Донбасса в состав Украины: оккупированный Луганск назвал Киеву наглое условие

Марионетки Кремля в Луганске заявляют, что после реализации Минских договоренностей так называемые "республики" якобы могут создать конфедерацию с Киевом. Об этом заявляет один из представителей боевиков Владислав Дейнего, который приехал выступать в оккупированный Севастополь. Российский наемник продолжает считать, что боевики могут разговаривать с украинскими властями на равных и выдвигать условия Киеву, пишет Диалог.UA.
Представитель Кремля считает, что такае форма сосуществования возможна и допускается. "Да, как этап какой-то жизни, теоретически можно предположить создание такой конфедерации. Чисто умозрительно. Мы с вами прекрасно понимаем, что Украина не для того пять лет оттягивала решение этого вопроса, чтобы взять вдруг и согласиться, дать возможность реализовать эти вещи", - заявил он. При этом он отметил, что оккупированная часть Донбасса может войти в состав Украины, "если та изменится".



Теги: Донбасс, Луганск, возвращение, ДНР, ЛНР, боевики
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх