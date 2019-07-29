«Застрелил сослуживец»: в зоне ООС убили члена НВФ «Актера»

29.07.2019 08:55

Член НВФ из Авдеевки Донецкой области Роман Романеня, известный по позывному «Актер» был убит своим другом, кумом и сослуживцем 20 декабря 2018 год. Об этом сообщает украинский блогер Necro Mancer на своей странице в Твиттер, пишет ДонПресс.

По данным знакомым убитого участника НВФ, он принимал участие в боевых действиях против ВСУ в Дебальцево, Иловайск и других горячих точках фронта. Друзья «Актера» сокрушаются, что тот погиб от руки друга и сослуживца по НВФ Сергея Марьенко.