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«Застрелил сослуживец»: в зоне ООС убили члена НВФ «Актера»
29.07.2019 08:55
Член НВФ из Авдеевки Донецкой области Роман Романеня, известный по позывному «Актер» был убит своим другом, кумом и сослуживцем 20 декабря 2018 год. Об этом сообщает украинский блогер Necro Mancer на своей странице в Твиттер, пишет ДонПресс.
По данным знакомым убитого участника НВФ, он принимал участие в боевых действиях против ВСУ в Дебальцево, Иловайск и других горячих точках фронта. Друзья «Актера» сокрушаются, что тот погиб от руки друга и сослуживца по НВФ Сергея Марьенко.
Теги: Донбасс, Авдеевка, боевик, НВФ, ООС, погиб
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