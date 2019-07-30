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Боевики «ДНР» не пропускают наблюдателей СММ ОБСЕ через свои блокпосты
30.07.2019 11:49
Вооруженные боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области не пропускают наблюдателей СММ ОБСЕ через свои блокпосты.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 26 июля 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«На блокпосте, расположенном на южной окраине н. п. Кременец (неподконтрольный правительству, 16 км к юго-западу от Донецка), восемь членов вооруженных формирований отказали патрулю СММ в проезде на юг к автодороге Н15, сославшись на «проведение комплекса спецмероприятий»».
Теги: Донбасс, запрет, проезд, патруль, ОБСЕ, блокпост, ДНР, боевики
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