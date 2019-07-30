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Главари ОРДО рассказали, сколько потратят на реконструкцию КПП «Еленовка»
30.07.2019 15:49
На реконструкцию подконтрольного ОРДО КПП «Еленовка» «власти республики» потратят 50 млн рублей.
Об этом говорится в «постановлении правительства ДНР», передает donpress.com.
Так, в тексте документа сказано:
«Министерству финансов ДНР обеспечить в 2019 году финансирование работ [по строительству ППТК „Еленовка“ ] за счет средств республиканского бюджета в размере 49 999 525 руб.».
Генеральным подрядчиком на выполнение работ по строительству определено ГП «Стройресурс».
Теги: Донбасс, реконструкция, бюджет, строительство, финансирование, Еленовка, ДНР, КПП, ОРДО
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