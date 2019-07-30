"Я против б*ндеровцев!" Брат-террорист главы Донецкой ОГА оскандалился на росТВ

30.07.2019 17:32

Террорист "ДНР" Евгений Кириленко, который является родным братом главы Донецкой ОГА Павла Кириленко, дал скандальное интервью для российского пропагандистского телеканала "Россия 1". Также в нем засветилась и мать чиновника Надежда Кириленко, которая тоже поддерживает российских оккупантов. Фрагментом их антиукраинского спича поделился на своей странице в Facebook офицер ВСУ, полковник Анатолий (Штирлиц) Штефан, пишет "Обозреватель".

"Семейные дела... Пособник российских оккупантов и брат председателя Донецкой ОГА дал интервью "Вести недели" и одному из рупоров-пропагандистов Кремля", – написал защитник Украины. В частности, в скандальном сюжете Евгений Кириленко, которого представляют "офицером спецслужб ДНР", рассказывает о своих отношениях с братом и о ссоре с ним.

"Мы уже поняли, что у нас довольно-таки разные политические взгляды, я бы даже сказал диаметрально противоположные. Ну, и после этого мы как-то в телефонном режиме высказали друг другу, может быть, не сильно мягко свои точки зрения, после чего просто прекратили общаться. Я сказал, что не "укроп" и против бандеровцев. Открываю "Яндекс", читаю первой строчкой: "Главой назначен брат сепаратиста", – говорит предатель Украины. Эту риторику поддержала и его мать, которая также озвучила на камеру любимые тезисы кремлевской пропаганды. "Мои дети друг в друга стрелять не будут, и вообще – мы один народ, ну как нас можно разорвать? Павлик сказал: "Я пришел спасать". Но спасать нас от самих себя не надо. Он считает, что давал присягу Украине. Я считаю, что родина наша вот здесь", – сказала сепаратистка. Отвечая на вопрос о карьерном взлете своего сына, женщина отметила, что не знает, как это произошло, поскольку ей ничего не рассказывают из-за того, что она – "ватница". За кадром рупор путинской пропаганды Евгений Попов уточнил, что Надежда Кириленко часто ездит в гости к проукраинскому сыну на мирную территорию, поскольку у нее родилась внучка. В конце сюжета террорист "ДНР" и его мать заявили, что в Украине якобы произошел "государственный переворот", и призвали своего родственника "заканчивать это все", имея в виду войну на Донбассе, которую развязала Россия.