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Экс-сотрудник "прокуратуры ДНР" Лукьяненко раскрыл сенсационную информацию о боевиках в эфире украинского ТВ
Экс-террорист фейковой республики слил секреты оккупантов в эфире украинского телеканала.
Сергей Лукьяненко, бывший сотрудник "прокуратуры ДНР", перешел на сторону Украины, начав сотрудничество с СБУ, передает "Диалог.UA".
Экс-боевик раскрыл резонансные факты о преступлениях наемников РФ в эфире одного из украинских телеканалов. Фрагмент программы показал офицер ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц на своей странице в Facebook. За несколько месяцев до побега на свободную территорию Украины бывший пособник оккупантов стал двойным агентом. В 2014 году он руководил захватом прокуратуры Донецка, после чего стал там работать. По его словам, управлением внутренней безопасности "молодой республики" заведовал офицер РФ Щедрина Дмитрий Васильевич. Также Лукьяненко пролил свет на 10 защитников Украины, которые считаются без вести пропавшими. По словам экс-террориста, украинские бойцы живы и находятся на гауптвахте 08816, откуда пытались сбежать. К сожалению, им это не удалось, и сейчас они находятся под усиленной охраной российских наемников.
Теги: Донецк, Донбасс, прокуратура, СБУ, побег, охрана , ДНР, боевики, ВСУ, наемники, без вести пропавшие, РФ
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