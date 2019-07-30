Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Мужчин завлекают в ряды боевиков «ДНР» обещая быстрое получения «паспорта РФ»

30.07.2019 19:53
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Мужчин завлекают в ряды боевиков «ДНР» обещая быстрое получения «паспорта РФ»

На временно оккупированных территориях Донецкой области мужчин пытаются завлечь в ряды боевиков «ДНР» обещанием «ускоренного и упрощенного получения паспорта РФ».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

На временно оккупированных территориях Донецкой области наблюдается некомплект в рядах боевиков «ДНР». оккупационные «власти ДНР» и командование боевиков распространяет агитацию о «приеме на службу» в «прессе», соцсетях, общественном транспорте и других местах. Претендентов на роль «пушечного мяса» завлекают обещаниями «службы в центре Донецка», «зарплатой 15 тысяч» и «ускоренным и упрощенным получением паспорта РФ».
Кроме того, обещаются «полное обеспечение, хорошее питание, проживание» и «годами сплоченный коллектив».
Жители временно оккупированных территорий вынесли свой вердикт: «Новая завлекалочка для мяса?».



Теги: Донбасс, зарплата, паспорт, агитация, ДНР, боевики, соцсети, РФ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх