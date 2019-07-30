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На Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружения: боец ВСУ ранен

30.07.2019 08:08
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На Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружения: боец ВСУ ранен

За минувшие сутки, 29 июля, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации три раза нарушили режим тишины, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение, сообщили в пресс-центре ООС.

"29 июля Вооруженные Силы Украины придерживались установившегося режима прекращения огня. В то же время, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 3 раза нарушили режим прекращения огня. Из них 1 раз – с применением запрещенного минскими соглашениями оружия – миномета калибра 82 мм. Также противник открывал огонь по нашим защитникам из реактивного пехотного огнемета и крупнокалиберного пулемета", – говорится в сообщении.

Все обстрелы враг устроил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В частности, вблизи Каменка велся огонь из реактивного пехотного огнемета. В районе Гнутово боевики ударили из миномета калибра 82 мм, а неподалеку Водяного – из крупнокалиберного пулемета.

"В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, установленном диверсионно-разведывательной группой противника, один военнослужащий получил ранения", – рассказали в ООС.



Теги: Россия, Донбасс, боевики, ВСУ, подрыв, обстрелы, ДРГ, ООС
 
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