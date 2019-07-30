Последние новости раздела
- Под Волновахой найден парень, потерявший память14:14
- Боевики «ДНР» обстреляли КПВВ «Марьинка» и пытаются придумать «оправдание»13:12
- «Спасателей нет, платят мало»: в сети назвали зарплаты шахтеров в ОРДЛО12:32
- Боевики «ДНР» не пропускают наблюдателей СММ ОБСЕ через свои блокпосты11:49
- Перемирие на Донбассе рухнуло: РФ расстреляла позиции ВСУ из огнеметов и минометов - ранен боец ООС11:28
- В Снежном горел «1-й Республиканский супермаркет»10:51
- Ситуация на блокпостах в зоне ООС: Меньше всего автомобилей на КПВВ «Гнутово»09:30
- В зоне ООС боец ВСУ подорвался на мине09:10
- Российские СМИ в "ДНР" пообщались с братом главы Донецкой облгосадминистрации09:07
- Пушилин открыл новое здание «миграционной службы», которое ранее принадлежало банку «Аваль»08:31
Под Волновахой найден парень, потерявший память
30.07.2019 14:14
Сегодня, 30 июля в лесополосе возле пос. Каменка (Волновахский р-н, Донецкая обл.) нашли парня, который потерял память. Об этом сообщает пресс-служба Центрального отдела полиции Донецкой области.
«Сейчас правоохранители пытаются установить его личность, ведь из-за потери памяти он не может вспомнить своих паспортных данных, места жительства и как он оказался на территории указанной местности. Всех, кто обладает какой-либо информацией о молодом человеке, просим звонить по телефонам: (096) 79 72 014 или (095) 52 40 304 или на линию "102"», – сообщили в полиции.
Теги: Донбасс, Волноваха, мужчина, амнезия
Читайте также:
- В Волновахе при странных обстоятельствах погиб руководитель крупного госпредприятия
- Мужчина поджёг себя и ребёнка на глазах у школьников
- Врачи назвали лучшие афродизиаки для мужчин
- Дорогу "Донецк-Мариуполь" открыли. Но снега "выше крыши" (ФОТО)
- В прифронтовой зоне Донбасса работают только сепаратистские FM-станции
- Аброьскин: "За 23 года службы в уголовном розыске я впервые видел такое ужасное преступление, люди, как живые, сидели в автобусе"
- Под Волновахой найден парень, потерявший память14:14
- Боевики «ДНР» обстреляли КПВВ «Марьинка» и пытаются придумать «оправдание»13:12
- «Спасателей нет, платят мало»: в сети назвали зарплаты шахтеров в ОРДЛО12:32
- Боевики «ДНР» не пропускают наблюдателей СММ ОБСЕ через свои блокпосты11:49
- Перемирие на Донбассе рухнуло: РФ расстреляла позиции ВСУ из огнеметов и минометов - ранен боец ООС11:28
- В Снежном горел «1-й Республиканский супермаркет»10:51
- Ситуация на блокпостах в зоне ООС: Меньше всего автомобилей на КПВВ «Гнутово»09:30
- В зоне ООС боец ВСУ подорвался на мине09:10
- Российские СМИ в "ДНР" пообщались с братом главы Донецкой облгосадминистрации09:07
- Пушилин открыл новое здание «миграционной службы», которое ранее принадлежало банку «Аваль»08:31
- Под Волновахой найден парень, потерявший память14:14
- Из плена РФ вернули "дочь полка" экипажа моряков "Яны Капу": трогательная история покорила Украину13:50
- Новые подробности гибели Дмитрия Тымчука: многие будут потрясены обнародованной информацией13:31
- Боевики «ДНР» обстреляли КПВВ «Марьинка» и пытаются придумать «оправдание»13:12
- Загадочная трагедия оборвала жизнь мужчины на Одесчине, страшные кадры: «труп нашли в…»12:55
- «Спасателей нет, платят мало»: в сети назвали зарплаты шахтеров в ОРДЛО12:32
- Это геноцид. За 5 лет в Украине уничтожено 2,7 миллиона пенсионеров. Шокирующие цифры 5-летки Порошенко12:08
- На Львовщине установили вареничный рекорд12:00
- Боевики «ДНР» не пропускают наблюдателей СММ ОБСЕ через свои блокпосты11:49
- Перемирие на Донбассе рухнуло: РФ расстреляла позиции ВСУ из огнеметов и минометов - ранен боец ООС11:28
- Это геноцид. За 5 лет в Украине уничтожено 2,7 миллиона пенсионеров. Шокирующие цифры 5-летки Порошенко12:08
- Холостякам на заметку: рейтинг лучших любовниц по знакам Зодиака11:07
- Приметы на 30 июля: что нельзя делать в день Марины09:49
- Особый статус русского языка для неподконтрольного Донбасса: О плюсах и минусах сложного решения09:49
- Знаки Зодиака, которые если любят – то всем сердцем08:49
- Медики назвали овощ, который нужно есть каждый день22:19
- Не женщина, а мегера: топ-5 знаков Зодиака, не умеющих жить без скандала22:05
- Волонтер Касьянов считает, что Порошенко "наживался на крови"18:25
- Перерасчет пенсий. Кто будет получать больше?16:12
- Вперше в історії у складі ВРади буде 76% нових облич16:06
- Заплатите в десять раз больше: Рада нанесла сокрушительный удар по водителям
- Самые сложные в общении знаки Зодиака: вот вам невыносимая пятерка
- Тимошенко призналась, с кем объединится в коалицию: сделано неожиданное заявление, "... и больше ни с кем"
- У Зеленского объяснили, что будет с тарифами на отопление
- СМИ: Зеленский готов объявить тотальную мобилизацию и большое наступление
- Соцсети: в оккупированном Донецке взорвана машина "важного боевика", все оцеплено, много охраны
- В ОРДЛО готовится ужасный удар по людям, от него "вспыхнет" весь Донбасс Окккупанты пока скрывают правду
- Зеленский неожиданно "переименовал" Днепропетровскую область: новое название взорвало соцсети
- Возвращение Донбасса в состав Украины: оккупированный Луганск назвал Киеву наглое условие
- Такого ужаса никогда не было: сеть взбудоражили свежее фото из Крыма