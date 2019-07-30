Главная / Новости / Донецкая область / Ситуация на блокпостах в зоне ООС: Меньше всего автомобилей на КПВВ «Гнутово»
Последние новости раздела
- Ситуация на блокпостах в зоне ООС: Меньше всего автомобилей на КПВВ «Гнутово»09:30
- В зоне ООС боец ВСУ подорвался на мине09:10
- Российские СМИ в "ДНР" пообщались с братом главы Донецкой облгосадминистрации09:07
- Пушилин открыл новое здание «миграционной службы», которое ранее принадлежало банку «Аваль»08:31
- На Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружения: боец ВСУ ранен08:08
- Экс-сотрудник "прокуратуры ДНР" Лукьяненко раскрыл сенсационную информацию о боевиках в эфире украинского ТВ07:28
- Круче и ярче: Организаторы MRPL City-2019 рассказали об изюминках музыкального фестиваля21:19
- Правозащитники: «На КПП "ДНР" задержали гражданку Украины»21:02
- Главари «ДНР» считают, что жителям «республики» не хватает «культурных площадок»20:41
- В центре Донецка столкнулись легковушки: опубликованы фото ДТП20:19
Ситуация на блокпостах в зоне ООС: Меньше всего автомобилей на КПВВ «Гнутово»
30.07.2019 09:30
Сегодня утром в зоне ООС на Донбассе все пункты пропуска открылись согласно летнему графику.
Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.
В общем через КПВВ последовало 37,7 тысячи человек и 4,4 тысячи транспортных средств:
«Майорское» — 9120 человек и 1115 транспортных средств;
«Марьинка» — 7785 человек и 1365 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 7055 человек и 1180 транспортных средств;
«Гнутово» — 3675 человек и 775 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 10 020 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Майорское» — 30/40;
«Марьинка» — 0/60;
«Новотроицкое» — 10/40;
«Гнутово» — 10/10.
Теги: Донбасс, транспорт, блокпост, пункты пропуска, КПВВ, очереди, ГПСУ
Читайте также:
- Актуальная информация по блокпостам: самая большая очередь — в Горловке
- Обстановка на блокпостах в Донбассе: Больше машин на КПВВ «Новотроицкое»
- Ситуация на блокпостах: Загружена Еленовка, очередь на «Каргиле» движется крайне медленно
- Ситуация на блокпостах: Очереди небольшие, везде можно проехать достаточно быстро
- Ситуация на блокпостах Украины: больше всего машин на «Марьинке»
- «Сколько еще терпеть издевательства?»: в соцсети сообщили о ситуации на КПВВ ОРДО
- Ситуация на блокпостах в зоне ООС: Меньше всего автомобилей на КПВВ «Гнутово»09:30
- В зоне ООС боец ВСУ подорвался на мине09:10
- Российские СМИ в "ДНР" пообщались с братом главы Донецкой облгосадминистрации09:07
- Пушилин открыл новое здание «миграционной службы», которое ранее принадлежало банку «Аваль»08:31
- На Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружения: боец ВСУ ранен08:08
- Экс-сотрудник "прокуратуры ДНР" Лукьяненко раскрыл сенсационную информацию о боевиках в эфире украинского ТВ07:28
- Круче и ярче: Организаторы MRPL City-2019 рассказали об изюминках музыкального фестиваля21:19
- Правозащитники: «На КПП "ДНР" задержали гражданку Украины»21:02
- Главари «ДНР» считают, что жителям «республики» не хватает «культурных площадок»20:41
- В центре Донецка столкнулись легковушки: опубликованы фото ДТП20:19
- Ситуация на блокпостах в зоне ООС: Меньше всего автомобилей на КПВВ «Гнутово»09:30
- В зоне ООС боец ВСУ подорвался на мине09:10
- Российские СМИ в "ДНР" пообщались с братом главы Донецкой облгосадминистрации09:07
- Знаки Зодиака, которые если любят – то всем сердцем08:49
- Пушилин открыл новое здание «миграционной службы», которое ранее принадлежало банку «Аваль»08:31
- На Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружения: боец ВСУ ранен08:08
- Гороскоп на 30 июля: романтические волны у Весов и воспоминания у Рыб07:49
- Экс-сотрудник "прокуратуры ДНР" Лукьяненко раскрыл сенсационную информацию о боевиках в эфире украинского ТВ07:28
- 3,2 млн украинцев трудоспособного возраста на заработках за границей22:40
- Медики назвали овощ, который нужно есть каждый день22:19
- Знаки Зодиака, которые если любят – то всем сердцем08:49
- Медики назвали овощ, который нужно есть каждый день22:19
- Не женщина, а мегера: топ-5 знаков Зодиака, не умеющих жить без скандала22:05
- Волонтер Касьянов считает, что Порошенко "наживался на крови"18:25
- Перерасчет пенсий. Кто будет получать больше?16:12
- Вперше в історії у складі ВРади буде 76% нових облич16:06
- Названы риски секса для пожилых пар13:50
- Вскрылись подробности разграбления страны: у Зеленского сделали важное заявление13:34
- Приметы на 29 июля: что нельзя делать или Почему с этого дня замолкают птицы11:27
- Так карты легли: астрологи назвали вечных невест по знаку Зодиака10:47
- Заплатите в десять раз больше: Рада нанесла сокрушительный удар по водителям
- Самые сложные в общении знаки Зодиака: вот вам невыносимая пятерка
- Тимошенко призналась, с кем объединится в коалицию: сделано неожиданное заявление, "... и больше ни с кем"
- У Зеленского объяснили, что будет с тарифами на отопление
- Соцсети: в оккупированном Донецке взорвана машина "важного боевика", все оцеплено, много охраны
- СМИ: Зеленский готов объявить тотальную мобилизацию и большое наступление
- В ОРДЛО готовится ужасный удар по людям, от него "вспыхнет" весь Донбасс Окккупанты пока скрывают правду
- Зеленский неожиданно "переименовал" Днепропетровскую область: новое название взорвало соцсети
- Возвращение Донбасса в состав Украины: оккупированный Луганск назвал Киеву наглое условие
- Такого ужаса никогда не было: сеть взбудоражили свежее фото из Крыма