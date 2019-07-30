«Спасателей нет, платят мало»: в сети назвали зарплаты шахтеров в ОРДЛО

30.07.2019 12:32

Зарплаты шахтеров, работающих в неподконтрольных Украине районах Донецкой и Луганской областей едва достигают $ 300 в месяц, что едва превышает 7,6 тысяч гривен.

Об этом сообщает пользователь Twitter под ником Иосиф Пиночет, передает donpress.com.

По его словам, до войны зарплата шахтера составляла до 1500 $ в месяц (более 38 тыс. грн). Кроме того, на захваченных шахтах не соблюдаются правила охраны труда:

«Шахтерам Донбасса в российской оккупации живется хорошо. Зарплата — 300 $ (потолок). Раньше, при укрофашистах, было до 1500 $. Спецодежды и обуви нет. Один самоспасатель на 2−3 рабочих. В итоге скоро почти никого не останется».