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Архив - Донецкая область

«Спасателей нет, платят мало»: в сети назвали зарплаты шахтеров в ОРДЛО

30.07.2019 12:32
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«Спасателей нет, платят мало»: в сети назвали зарплаты шахтеров в ОРДЛО

Зарплаты шахтеров, работающих в неподконтрольных Украине районах Донецкой и Луганской областей едва достигают $ 300 в месяц, что едва превышает 7,6 тысяч гривен.

Об этом сообщает пользователь Twitter под ником Иосиф Пиночет, передает donpress.com.

По его словам, до войны зарплата шахтера составляла до 1500 $ в месяц (более 38 тыс. грн). Кроме того, на захваченных шахтах не соблюдаются правила охраны труда:

«Шахтерам Донбасса в российской оккупации живется хорошо. Зарплата — 300 $ (потолок). Раньше, при укрофашистах, было до 1500 $. Спецодежды и обуви нет. Один самоспасатель на 2−3 рабочих. В итоге скоро почти никого не останется».



Теги: Донбасс, спасатели, зарплата, охрана труда, шахтеры, шахты, ОРДЛО
 
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