В Седово четырех отдыхающих унесло в море на катамаране

30.07.2019 16:51

Сотрудники так называемого «МЧС ДНР» 29 июля оказали помощь четырем отдыхающим в неподконтрольном Украине поселке Седово Донецкой области, которых уносило в море на катамаране.

Об этом сегодня сообщили в пресс-службе «ведомства», передает donpress.com.

В «МЧС ДНР» уточнили:

«Водолазы РСЦ на резиновой лодке с подвесным мотором вышли в море и на расстоянии 100 метров от берега отбуксировали катамаран, на котором находились четыре человека».