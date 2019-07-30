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В Снежном горел «1-й Республиканский супермаркет»
30.07.2019 10:51
Вчера в утреннее время во временно оккупированном Снежном в «1-м Республиканском супермаркете» произошел пожар.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Вчера, 28 июля 2019 года, во временно оккупированном Снежном в здании «1-го Республиканского супермаркета» на улице Советской возник пожар.
В результате огнем уничтожены продукты в торговом зале, 2 кассовых бокса, 2 стула, 2 квадратных метра потолка и закопчены стены на площади 680 квадратных метров.
Теги: Донбасс, Донецкая область, Снежное, пожар, супермаркет, продукты
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