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Архив - Донецкая область

В зоне ООС боец ВСУ подорвался на мине

30.07.2019 09:10
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В зоне ООС боец ВСУ подорвался на мине

За прошедшие сутки один украинский военный получил ранения, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве, установленном диверсантами противника.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Как стало известно, в течение суток НВФ трижды нарушили режим прекращения огня. Они применяли запрещенный минскими соглашениями миномет калибра 82 мм. Также противник открывал огонь по нашим защитникам из реактивного пехотного огнемета и крупнокалиберного пулемета.

Обстрелы велись вблизи населенных пунктов Каменка, Гнутово, Водяное.

В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, установленном диверсионно-разведывательной группой противника, один военнослужащий получил ранения.

С начала текущих суток НВФ один раз обстреляли позиции Объединенных сил — они провели обстрел вблизи Луганского из гранатометов различных систем.



Теги: Донбасс, мина, потери, ВСУ, подрыв, обстрелы, НВФ, ДРГ, ООС
 
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