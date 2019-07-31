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«Беспредел» боевиков: террористы «ЛНР» расстреляли авиацию ОБСЕ

31.07.2019 07:45
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«Беспредел» боевиков: террористы «ЛНР» расстреляли авиацию ОБСЕ

На Востоке украинского государства представители незаконных вооруженных формирований обстреляли беспилотный летательный аппарат ОБСЕ, применяя стрелковое оружие. Как удалось выяснить корреспондентам replyua.net, инцидент имел место вблизи Первомайска, что в Луганской области.

В отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине говорится, что наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, управляя полетом мини-БПЛА, услышали тринадцать выстрелов из стрелкового оружия примерно в двух километрах на запад. Исходя из их оценки, боевики вели огонь в направлении беспилотника. 

Представителям ОБСЕ удалось посадить беспилотный летательный аппарат, однако при этом наблюдатели заметили, что он был поврежден. В частности, речь идет о сломанном креплении камеры, а также появившейся в корпусе пробоины и отсутствии пропеллеров. В ОБСЕ пришли к выводу, что повреждения летательный аппарат получил в результате обстрела из стрелкового оружия.



Теги: Донбасс, обстрел, ОБСЕ, ДНР, ЛНР, террористы
 
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