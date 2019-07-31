- «Беспредел» боевиков: террористы «ЛНР» расстреляли авиацию ОБСЕ07:45
- «Двойной ГУП. Слышен грохот»: дончане сообщают о начале боя под Донецком07:30
- В Мариуполе на пляже обнаружили труп мужчины22:41
- «Что громыхнуло? Свет отрубился»: жители Донецка сообщили о мощном взрыве20:56
- Мужчин завлекают в ряды боевиков «ДНР» обещая быстрое получения «паспорта РФ»19:53
- Пушилин пообещал ужесточить в ОРДО контроль за подготовкой к осенне-зимнему сезону19:22
- "Ждать осталось недолго", - блогер спрогнозировал новый хаос в "ДНР"18:49
- "Я против б*ндеровцев!" Брат-террорист главы Донецкой ОГА оскандалился на росТВ17:32
- Пушилин решил узаконить в «ДНР» празднование «Дня России» и «зеленых человечков»17:11
- В Седово четырех отдыхающих унесло в море на катамаране16:51
«Беспредел» боевиков: террористы «ЛНР» расстреляли авиацию ОБСЕ
На Востоке украинского государства представители незаконных вооруженных формирований обстреляли беспилотный летательный аппарат ОБСЕ, применяя стрелковое оружие. Как удалось выяснить корреспондентам replyua.net, инцидент имел место вблизи Первомайска, что в Луганской области.
В отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине говорится, что наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, управляя полетом мини-БПЛА, услышали тринадцать выстрелов из стрелкового оружия примерно в двух километрах на запад. Исходя из их оценки, боевики вели огонь в направлении беспилотника.
Представителям ОБСЕ удалось посадить беспилотный летательный аппарат, однако при этом наблюдатели заметили, что он был поврежден. В частности, речь идет о сломанном креплении камеры, а также появившейся в корпусе пробоины и отсутствии пропеллеров. В ОБСЕ пришли к выводу, что повреждения летательный аппарат получил в результате обстрела из стрелкового оружия.
Теги: Донбасс, обстрел, ОБСЕ, ДНР, ЛНР, террористы
- Боевики «ДНР» и «ЛНР» придумывают «инструкции» для ограничения передвижения наблюдателей СММ ОБСЕ
- В «ЛНР» обстрелом повреждены здания школы и магазина, – ОБСЕ
- Конец войны на Донбассе: озвучен ряд прогнозов
- "Небольшой фрагмент кости, застрявший в дереве неподалеку": ОБСЕ предоставила отчет о вчерашнем кошмаре в Донецке
- На Донбассе идут кровавые бои: боевики получили по зубам
- Боевики «ЛНР» и «ДНР» не спешат отводить тяжелое вооружение
- «Беспредел» боевиков: террористы «ЛНР» расстреляли авиацию ОБСЕ07:45
- «Двойной ГУП. Слышен грохот»: дончане сообщают о начале боя под Донецком07:30
- В Мариуполе на пляже обнаружили труп мужчины22:41
- Боевики «ЛНР» подтянули к н.п. Успенка танки21:17
- «Что громыхнуло? Свет отрубился»: жители Донецка сообщили о мощном взрыве20:56
- Террористы "ЛНР" нагло открыли огонь по беспилотнику ОБСЕ20:24
- Мужчин завлекают в ряды боевиков «ДНР» обещая быстрое получения «паспорта РФ»19:53
- Пушилин пообещал ужесточить в ОРДО контроль за подготовкой к осенне-зимнему сезону19:22
- "Ждать осталось недолго", - блогер спрогнозировал новый хаос в "ДНР"18:49
- "Я против б*ндеровцев!" Брат-террорист главы Донецкой ОГА оскандалился на росТВ17:32
- «Беспредел» боевиков: террористы «ЛНР» расстреляли авиацию ОБСЕ07:45
- «Двойной ГУП. Слышен грохот»: дончане сообщают о начале боя под Донецком07:30
- Редкий вирус, переносимый комарами, может изменить вашу личность07:12
- В Мариуполе на пляже обнаружили труп мужчины22:41
- Новый Трудовой кодекс: что изменится для фрилансеров22:16
- Ученые раскрыли причину возникновения рака21:51
- Боевики «ЛНР» подтянули к н.п. Успенка танки21:17
- «Что громыхнуло? Свет отрубился»: жители Донецка сообщили о мощном взрыве20:56
- Террористы "ЛНР" нагло открыли огонь по беспилотнику ОБСЕ20:24
- Мужчин завлекают в ряды боевиков «ДНР» обещая быстрое получения «паспорта РФ»19:53
- Редкий вирус, переносимый комарами, может изменить вашу личность07:12
- Ученые раскрыли причину возникновения рака21:51
- Ахметов и «донецкий клан» изгнаны с оппозиционного поля Медведчуком14:52
- Это геноцид. За 5 лет в Украине уничтожено 2,7 миллиона пенсионеров. Шокирующие цифры 5-летки Порошенко12:08
- Холостякам на заметку: рейтинг лучших любовниц по знакам Зодиака11:07
- Приметы на 30 июля: что нельзя делать в день Марины09:49
- Особый статус русского языка для неподконтрольного Донбасса: О плюсах и минусах сложного решения09:49
- Знаки Зодиака, которые если любят – то всем сердцем08:49
- Медики назвали овощ, который нужно есть каждый день22:19
- Не женщина, а мегера: топ-5 знаков Зодиака, не умеющих жить без скандала22:05
- У Зеленского объяснили, что будет с тарифами на отопление
- СМИ: Зеленский готов объявить тотальную мобилизацию и большое наступление
- Соцсети: в оккупированном Донецке взорвана машина "важного боевика", все оцеплено, много охраны
- Зеленский неожиданно "переименовал" Днепропетровскую область: новое название взорвало соцсети
- Возвращение Донбасса в состав Украины: оккупированный Луганск назвал Киеву наглое условие
- Такого ужаса никогда не было: сеть взбудоражили свежее фото из Крыма
- Ученые определили любимую группу крови комаров
- В Германии жестоко убили украинскую заробитчанку
- Донбасс на грани взрыва: главари "ДНР" срочно набирают частную армию - грядет волна террора
- 10 типов мужчин, которые разрушат вашу жизнь, если выйти за них замуж