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Члены ОБСЕ зафиксировали колонну грузовиков на границе ОРДО с РФ
31.07.2019 11:43
Беспилотник СММ ОБСЕ зафиксировал колонну из 8 грузовиков у границы с РФ на неподконтрольном Украине Донетчине, в районе, где нет официального пункта пересечения границы. Об этом сообщается в отчете миссии ОБСЕ.
Наблюдатели уточнили:
«Ночью 22 июля БПЛА СММ дальнего радиуса действия обнаружил автоколонну из 8 грузовиков (из них, вероятно, 3 — автоцистерны), 4 из которых имели прицепы. Все они стояли развернутыми в западном направлении на грунтовой дороге вдоль лесополосы рядом с границей с Российской Федерацией, примерно в 2 км к юго-востоку от населенного пункта Степное (неподконтрольный правительству, 72 км к юго-востоку от Донецка), где нет официального пункта пересечения границы».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, граница, ОБСЕ, ДНР, ОРДЛО
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