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Что на самом деле происходит в «ЛДНР» с выдачей «паспортов РФ»
Не смотря на заявления главарей «ЛДНР» о том, что выдача «паспортов РФ» идет быстрыми темпами, реальная ситуация этому не соответствует. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Как сообщают источники, ФСБ РФ для выдачи паспортов жителям «ЛДНР» ввела дополнительные проверки. Особенно это касается боевиков и членов их семей. Российская сторона опасается попадания на свою территорию большого количества людей с боевым опытом. В результате процесс выдачи паспортов ограничился. Заявления главарей «ЛДНР» сводятся к количеству выданных талонов для «записи в электронную очередь» и размытых данных о количестве «полученных паспортов».
Кроме того, жители временно оккупированных территорий, которые работают в «силовых структурах» — полиция, МЧС – и в «администрациях» не торопятся получить паспорта РФ. Во-первых, многие из них не хотят лишаться возможности ездить на территорию подконтрольную украинскому правительству. Во-вторых, люди не в состоянии оплатить оформление «пакета документов». Ведь помимо всего, людей обязывают получать паспорта «ЛНР» или «ДНР».
Теги: Россия, Донбасс, гражданство, паспорт, ДНР, ЛНР
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