«Двойной ГУП. Слышен грохот»: дончане сообщают о начале боя под Донецком

31.07.2019 07:30

Жители неподконтрольного Украине Донецка после 22:00 активно сообщают в социальных сетях о мощных залпах, раздающихся в юго-западной части города.

Так, по словам пользователей, вначале некоторые подумали, что это гром, однако, позже выяснилось, что слышны звуки тяжелого оружия. Также, дончане отмечают, что в стороне Марьинки стрельба слышна уже не первый день, и вчера раздавалось стрелковое и разрывы гранат:

«22.12 юго-запад, двойной ГУП Донецк»

» Я думал что мне показалось, подумал может гром. Час назад тоже был слышен грохот с той же стороны»

«Точно не гром! Так не гремит ГУП-ГУП»

«Трудовские, 20−17: «минуту назад был выстрел, в южной стороне, между Марьинкой и Александровкой, где совхоз Шевченко. И вчера с пол-9того вечера периодически стрелковое и гранаты даже разрывались» «Марьинка 22:04 — бах»

Источник: https://donpress.com