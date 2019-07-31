«Это был первый этап»: Гиркин назвал цель создания «Новороссии»

31.07.2019 10:30

Экс- «министр обороны ДНР» и командир подразделний НВФ Игорь Стрелков (Гиркин) заявил, что главной целью войны на Донбассе было «освобождение Украины от украинской нации». Соответствующее видео в Twitter опубликовал пользователь под ником «Дуже Невгамовний».

Командир НВФ в своем интервью отметил:

«В моем идеале — мы должны были создать Новороссию. Речь должна идти о возвращении всей Украины, может за исключением западной, в состав российского государства. Новороссия была бы первым этапом освобождения Украины от вот этой, так называемой, украинской нации».

Источник: https://donpress.com