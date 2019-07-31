Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

КПВВ «Гнутово» приостановил работу

31.07.2019 16:55
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
КПВВ «Гнутово» приостановил работу

На КПВВ «Гнутово» с 14.00 31 июля введен режим «красный».

Такую информацию передает пресс-центр штаба ООС.

«Контрольно-пропускные операции временно прекращены. В настоящее время в непосредственной близости от КПВВ горит сухая трава. От огня детонируют неразорвавшиеся боеприпасы, что создает реальную угрозу жизни и здоровью гражданского населения, которое следует через линию разграничения. Пропуск лиц и транспортных средств через КПВВ „Гнутово“ будет восстановлен после стабилизации ситуации», — говорится в сообщении.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, КПП, Гнутово, КПВВ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх