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КПВВ «Гнутово» приостановил работу
31.07.2019 16:55
На КПВВ «Гнутово» с 14.00 31 июля введен режим «красный».
Такую информацию передает пресс-центр штаба ООС.
«Контрольно-пропускные операции временно прекращены. В настоящее время в непосредственной близости от КПВВ горит сухая трава. От огня детонируют неразорвавшиеся боеприпасы, что создает реальную угрозу жизни и здоровью гражданского населения, которое следует через линию разграничения. Пропуск лиц и транспортных средств через КПВВ „Гнутово“ будет восстановлен после стабилизации ситуации», — говорится в сообщении.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, КПП, Гнутово, КПВВ
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