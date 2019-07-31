КПВВ «Гнутово» приостановил работу

31.07.2019 16:55

На КПВВ «Гнутово» с 14.00 31 июля введен режим «красный».

Такую информацию передает пресс-центр штаба ООС.



«Контрольно-пропускные операции временно прекращены. В настоящее время в непосредственной близости от КПВВ горит сухая трава. От огня детонируют неразорвавшиеся боеприпасы, что создает реальную угрозу жизни и здоровью гражданского населения, которое следует через линию разграничения. Пропуск лиц и транспортных средств через КПВВ „Гнутово“ будет восстановлен после стабилизации ситуации», — говорится в сообщении.

Источник: https://donpress.com