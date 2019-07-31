ООС: Противник снова нарушил "хлебное" перемирие

31.07.2019 10:45

Сепаратисты обстреляли позиции украинских военных возле Песков и Луганского. Потерь среди бойцов нет.

Сепаратисты во вторник, 30 июля, в очередной раз нарушили запрет на использование любого оружия, обстреляв украинские позиции из гранатометов, потерь среди военных нет. Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил обстрел позиций Объединенных сил вблизи Луганского из гранатометов различных систем.

С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Песков из подствольного гранатомета.

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня.

Источник: https://korrespondent.net