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ООС: Противник снова нарушил "хлебное" перемирие
31.07.2019 10:45
Сепаратисты обстреляли позиции украинских военных возле Песков и Луганского. Потерь среди бойцов нет.
Сепаратисты во вторник, 30 июля, в очередной раз нарушили запрет на использование любого оружия, обстреляв украинские позиции из гранатометов, потерь среди военных нет. Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил обстрел позиций Объединенных сил вблизи Луганского из гранатометов различных систем.
С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Песков из подствольного гранатомета.
Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня.
Источник: https://korrespondent.net
Теги: Донбасс, нарушение, перемирие, обстрел, ДНР, ЛНР, ООС
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