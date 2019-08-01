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КПВВ «Гнутово» возобновил работу, прекращенную из-за взрывов
01.08.2019 10:00
Контрольно-пропускной пункт въезда-выезда «Гнутово» возобновил работу после вчерашнего закрытия из-за взрывоопасной ситуации.
Об этом сообщает Донецко-Луганское региональное управление Госпогранслужбы Украины.
Так, в ГПСУ отметили:
«Вчера в связи с взрывоопасной ситуацией прекращалось движение через линию разграничения в КПВВ „Гнутове“. Сегодня все КПВВ на линии разграничения начали работу вовремя и работают в штатном режиме».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, взрыв, Гнутово, КПВВ
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