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На Донбассе становится "жарко": оккупанты РФ накрыли минометным огнем позиции ВСУ
Российско-террористические войска не оставляют попыток дестабилизировать ситуацию на Востоке Украины, атакуя позиции ООС из запрещенного оружия.
За минувшие сутки, 31 июля, вооруженные бандформирования "Л/ДНР" нарушили перемирие на временно оккупированном востоке Украины, передает "Диалог.UA".
Зафиксировано, что оккупанты РФ 11 раз нарушили режим тишины на Донбассе. Более того, противник применял в ходе провокаций запрещенное Минскими соглашениями оружие и атаковал бойцов ВСУ из минометов калибра 82 мм.
Согласно сообщению в утренней сводке штаба ООС, террористы "Л/ДНР" также открывали огонь по украинским защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. К счастью, потерь среди личного состава Вооруженных сил Украины не зафиксировано. Уже с начала текущих суток враг совершил два обстрела позиций Объединенных сил.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, война, ДНР, ЛНР, ВСУ, ООС
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- Что на самом деле происходит в «ЛДНР» с выдачей «паспортов РФ»19:45
- Перемирие провалилось: в ООС сообщили о крупных обстрелах со стороны боевиков17:30
- КПВВ «Гнутово» приостановил работу16:55
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