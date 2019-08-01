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На Донбассе становится "жарко": оккупанты РФ накрыли минометным огнем позиции ВСУ

01.08.2019 10:15
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На Донбассе становится "жарко": оккупанты РФ накрыли минометным огнем позиции ВСУ

Российско-террористические войска не оставляют попыток дестабилизировать ситуацию на Востоке Украины, атакуя позиции ООС из запрещенного оружия.

За минувшие сутки, 31 июля, вооруженные бандформирования "Л/ДНР" нарушили перемирие на временно оккупированном востоке Украины, передает "Диалог.UA".

Зафиксировано, что оккупанты РФ 11 раз нарушили режим тишины на Донбассе. Более того, противник применял в ходе провокаций запрещенное Минскими соглашениями оружие и атаковал бойцов ВСУ из минометов калибра 82 мм. 

Согласно сообщению в утренней сводке штаба ООС, террористы "Л/ДНР" также открывали огонь по украинским защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.  К счастью, потерь среди личного состава Вооруженных сил Украины не зафиксировано. Уже с начала текущих суток враг совершил два обстрела позиций Объединенных сил.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, война, ДНР, ЛНР, ВСУ, ООС
 
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