Террористы «ЛНР» не разрешают саперам ГСЧС разминировать территорию у моста в Станице-Луганской

01.08.2019 21:05

Именно саперы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины должны провести разминирование на другой стороне моста в Станице Луганской.

Но как выяснили корреспонденты replyua.net со ссылкой на сообщение пресс-службы Станично-Луганской районной государственной администрации, боевики временно оккупированных районов Луганской области не пускают саперов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям на другую сторону разрушенного моста, чтобы они разминировали там прилегающую территорию.



Также известно, что сегодня сотрудниками Станично-Луганской районной государственной администрации было опубликовано видео, на котором наблюдатель ОБСЕ передал представителю украинской стороны СЦКК, что представители «Луганской народной республики» не позволяют проводить саперам работы на другой стороне моста.



Помимо прочего отмечается, что провести разминирование на другой стороне моста в зоне ООС должны именно саперы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.





Источник: https://replyua.net