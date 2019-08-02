Главная / Новости / Донецкая область / «Активистка ДНР» пожаловалась «генпрокурору ДНР» на «мэра» Донецка
Последние новости раздела
- «Активистка ДНР» пожаловалась «генпрокурору ДНР» на «мэра» Донецка15:31
- Дешевая контрабанда из России в "ДНР": блогер Баринов рассказал, чем боевики травят жителей Донецка14:51
- В Макеевке на улице Токарева во время пожара погиб мужчина14:33
- В Донецке с шахты им. Засядько госпитализировали рабочего13:48
- Боевики "Л/ДНР" гремят обстрелами на Донбассе, разрушая перемирие12:32
- Боевики «ДНР» устанавливают противотанковые мины TM-62M поперек дорог12:10
- В Мариуполе по супермаркету ходила девушка со змеей на шее11:31
- В сопровождении ГАИ: Стало известно, на каком кортеже ездит Пушилин 11:08
- «Это ж чего туда набадяжили»: В соцсетях обсуждают новую марку бензина в «ДНР»10:26
- Подразделения НВФ 5 раз нарушили перемирие: ранен боец ВСУ09:30
«Активистка ДНР» пожаловалась «генпрокурору ДНР» на «мэра» Донецка
02.08.2019 15:31
Один из организаторов так называемого «митинга» 27 июля в неподконтрольном Украине Донецке Елена Коровкина написала заявление в адрес «генпрокурора ДНР», в котором призвала привлечь к «уголовной ответственности» так называемого городского «главу» Донецка Алексея Кулемзина.
Скриншот заявления опубликовал в соцсети российский пропагандист Роман Манекин, передает donpress.com.
В данном документе Кулемзина обвиняют в препятствовании проведению митинга 27 июля на площади Ленина. Коровкина возмущается тем, что Кулемзин позволил провести митинг 15 июля в Парке кованых фигур, на котором президента Украины Владимира Зеленского призывали предоставить «особый статус ДНР» в составе Украины.
Теги: Донецк, Донбасс, мэр, митинг, жалоба, прокуратура, уголовная ответственность, активист, ДНР
Читайте также:
- "Свобода" обвиняет правоохранителей в фальсификации протокола. Следующий шаг - прокуратура
- В Донецке почтили память воинов, погибших в Афганистане
- Жители Донбасса завалили прокуратуру жалобами. Три четверти из них - обоснованные
- Прокуратура возбудила уголовное дело из-за бездействия милиции на митинге
- Прокуратура проверяет - кто мешал журналистам в ДонНУ
- Власти дали обещания оставшимся в живых
- «Активистка ДНР» пожаловалась «генпрокурору ДНР» на «мэра» Донецка15:31
- Дешевая контрабанда из России в "ДНР": блогер Баринов рассказал, чем боевики травят жителей Донецка14:51
- В Макеевке на улице Токарева во время пожара погиб мужчина14:33
- В Донецке с шахты им. Засядько госпитализировали рабочего13:48
- Боевики "Л/ДНР" гремят обстрелами на Донбассе, разрушая перемирие12:32
- Боевики «ДНР» устанавливают противотанковые мины TM-62M поперек дорог12:10
- В Мариуполе по супермаркету ходила девушка со змеей на шее11:31
- В сопровождении ГАИ: Стало известно, на каком кортеже ездит Пушилин 11:08
- «Это ж чего туда набадяжили»: В соцсетях обсуждают новую марку бензина в «ДНР»10:26
- Подразделения НВФ 5 раз нарушили перемирие: ранен боец ВСУ09:30
- «Активистка ДНР» пожаловалась «генпрокурору ДНР» на «мэра» Донецка15:31
- Мобильные операторы планируют еще два раза поднять тарифы15:09
- Дешевая контрабанда из России в "ДНР": блогер Баринов рассказал, чем боевики травят жителей Донецка14:51
- В Макеевке на улице Токарева во время пожара погиб мужчина14:33
- У Зеленского рассказали, разблокируют ли российские соцсети14:13
- В Донецке с шахты им. Засядько госпитализировали рабочего13:48
- Приметы на 2 августа: что нельзя делать в Ильин день13:30
- Это главная ловушка для Зеленского: социолог озвучила непредсказуемый сценарий для Украины13:10
- Названа причина взлета цены на картошку12:48
- Боевики "Л/ДНР" гремят обстрелами на Донбассе, разрушая перемирие12:32
- Приметы на 2 августа: что нельзя делать в Ильин день13:30
- Это главная ловушка для Зеленского: социолог озвучила непредсказуемый сценарий для Украины13:10
- РФ считает, что продолжение войны на Донбассе может ослабить Украину, - Волкер11:56
- Бодров: «Ситуация на Донбассе движется в сторону потепления»10:10
- Порошенко просит политическое убежище. Возвращаться не собирается09:05
- Медик объяснила, как выбор одежды летом влияет на лишний вес22:17
- Самое бесполезное лекарство от простуды20:30
- Магнитные бури в августе: что нужно знать и как защититься16:20
- Медики рассказали, как уберечь ноги от инфекции летом14:46
- Приметы на 1 августа: что нельзя делать12:45
- «Это был первый этап»: Гиркин назвал цель создания «Новороссии»
- Зеленский и Лукашенко договорились, такого Путин не ожидал: детали судьбоносного решения
- Самое бесполезное лекарство от простуды
- Переговоры Зеленского и Путина: появилось неожиданное заявление, «Если ты просишь…»
- "Черная метка" от мафии: в Харькове разгорелся скандал с лесником после его общения с Зеленским
- Расшифровано библейское послание о конце света: земляне не дотянут к Новому году
- Импичмент и снятие неприкосновенности: у Зеленского сделали резонансное заявление
- Команда Зеленского готовит «прыжок», который навсегда изменит жизнь украинцев: подробности
- С завтрашнего дня в Украине ожидается резкое похолодание
- «Что громыхнуло? Свет отрубился»: жители Донецка сообщили о мощном взрыве