«Активистка ДНР» пожаловалась «генпрокурору ДНР» на «мэра» Донецка

02.08.2019 15:31

Один из организаторов так называемого «митинга» 27 июля в неподконтрольном Украине Донецке Елена Коровкина написала заявление в адрес «генпрокурора ДНР», в котором призвала привлечь к «уголовной ответственности» так называемого городского «главу» Донецка Алексея Кулемзина.

Скриншот заявления опубликовал в соцсети российский пропагандист Роман Манекин, передает donpress.com.

В данном документе Кулемзина обвиняют в препятствовании проведению митинга 27 июля на площади Ленина. Коровкина возмущается тем, что Кулемзин позволил провести митинг 15 июля в Парке кованых фигур, на котором президента Украины Владимира Зеленского призывали предоставить «особый статус ДНР» в составе Украины.