Боевики «ДНР» устанавливают противотанковые мины TM-62M поперек дорог

02.08.2019 12:10

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области в районе н.п. Богдановка, Викторовка и Нижнее Лозовое устанавливают противотанковые мины поперек дорог.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 30 июля 2019 года, имеющемся в открытом доступе,

«29 июля мини-БПЛА СММ вновь зафиксировал 24 противотанковые мины (TM-62M), установленные в 4 ряда поперек дороги между Богдановкой и н. п. Викторовка (неподконтрольный правительству, 42 км к юго-западу от Донецка), примерно в 170 м к северу от участка разведения в районе Петровского, а также 11 противотанковых мин (TM-62M — 10 ед. и TM-62P3 — 1 ед.), установленных в 2 ряда ориентировочно в 140 м к востоку поперек этой же дороги, и еще 5 противотанковых мин (TM-62M) на соседнем поле, южнее дороги. В этот же день БПЛА СММ дальнего радиуса действия вновь обнаружил 7 противотанковых мин (предположительно TM-62), установленных поперек дороги М03 приблизительно в 2,5 км к западу от Нижнего Лозового».