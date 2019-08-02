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Дешевая контрабанда из России в "ДНР": блогер Баринов рассказал, чем боевики травят жителей Донецка

02.08.2019 14:51
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Дешевая контрабанда из России в "ДНР": блогер Баринов рассказал, чем боевики травят жителей Донецка

Террористы поставляют в "молодую республику" дешевую контрабанду, которая несет угрозу местным жителям. Дешевые контрабандные продукты питания и сигареты боевики поставляют в "ДНР" из РФ и Беларуси.

Об этом рассказал донецкий блогер Макс Баринов, передает "Диалог.UA".

Он отметил, что особо популярны в "молодой республике" дешевые сигареты без акцизной ленты иностранного производства, которые представляют опасность для покупателей.

Отметим, что ввоз украинских продуктов на оккупированный РФ Донбасс из-за экономической блокады Украины запрещен, поэтому страна-агрессор и Беларусь завозят свою дешевую продукцию в ОРДЛО.



Теги: Россия, Донбасс, Беларусь, сигареты, контрабанда, продукты, ДНР, боевики
 
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