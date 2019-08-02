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Донецкий блогер показал содержимое гуманитарных наборов от Красного Креста. ВИДЕО

02.08.2019 19:48
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Донецкий блогер показал содержимое гуманитарных наборов от Красного Креста. ВИДЕО

Житель неподконтрольного Украине Донецка Игорь Полтавец на своем Ютуб-канале «Дневник Толстяка» рассказал о гуманитарном наборе, который получают дончане от Международного комитета Красного Креста.

В ролике Полтавец общается с местным жителем, получившим гуманитарку, который рассказал правила получения помощи, передает donpress.com.

По его словам, гумпомощь получают по паспортам и талонам. При этом на каждый талон можно получить набор из двух ящиков — с продуктами и средствами гигиены.



Теги: Донецк, Донбасс, продукты, гигиена, паспорт, талон, Красный Крест, гуманитарная помощь, блогер
 
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