ИЗ ОРДЛО выслали в Россию 20 офицеров ВС РФ

02.08.2019 16:10

С неподконтрольной Украине территории Донбасса более 20 причастных к злоупотреблениям служебным положением офицеров ВС РФ высланы в Россию.

Об этом сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк, передает donpress.com.

Так, в украинской разведке отметили:

«По решению российского командования более 20 причастных к злоупотреблению офицеров ВС РФ отстранен от занимаемых должностей и выслан из временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях в Россию, а на их должности прибывают новые российские военнослужащие».

Также, в ГУР МОУ отметили, что указанные меры связаны с выявлением инспекционной комиссией Южного военного округа ВС РФ в июле этого года многочисленными злоупотреблениями служебным положением российскими офицерами и их причастностью к хищению материальных ресурсов: продуктов питания, боеприпасов, горюче смазочных материалов и запасных частей.