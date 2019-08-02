«Это ж чего туда набадяжили»: В соцсетях обсуждают новую марку бензина в «ДНР»

02.08.2019 10:26

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области с 1 августа на автозаправках Донецка и Макеевки начали продавать бензин марки АИ-100. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы, пишут Донецкие новости.

Отмечается, что литр такого топлива стоит 55 руб. (22 грн по курсу местного банка на 02.08.2019). При этом стоимость бензина А-95 на заправках «ДНР» составляет 48 руб. за литр (19 грн), А-92 – 45 руб. (18 грн), дизельного топлива – 50 руб. (20 грн).

«Производство бензина марки АИ-100 началось в РФ в 2017 году. Он подходит для турбированных и высокофорсированных двигателей. Свойства топлива позволяют повысить эффективность работы моторов спортивных автомобилей. Оно дает на 8,8% меньше нагара в камере сгорания и сокращение расхода горючего на 4%», – утверждают в «ДНР».

В социальных сетях активно обсуждают новый вид топлива:

Денис: «Это 95-й не разбавленный, наверно»;

Леха: «А что так дорого? Чего сразу не 100 руб. (39,8 грн, – прим. ред.) за литр?»;

Александр: «Видимо, к нам в Крым еще не завезли. Я езжу на пешкарусе и работаю на заправке, и в Крыму такого бензина еще не видел и не слышал»;

«Бармалей Ибнхаттаб»: «Да и не завезут... Так как такой бензик только в Москве. Все... Теперь все "Ланосы" пойдут на взлет»;

Дмитрий: «Всегда масса недовольных. Радуйтесь, что в республике появляется ассортимент любой продукции, прогресс – это всегда хорошо. Не устраивает цена 100-го, заправляйтесь, как и раньше 92-м. Тем более, что 100-й "Жигулям" противопоказан, кашлять будут!)»;

«Разбойник Бармалей»: «Прогресс – это когда вместо почты, ж/д и самолета у тебя прогрессивный комендантский час»;

Андрей: «Всё. Теперь заживем»;

Владислав: «Ну, могли сразу называть 95 евро, или 98. Я сомневаюсь, что у нас будет правильный 100-й бензин»;

Алексей: «С такой ценой он быстрей прокиснет, чем его продадут!»;

Владимир: «По импорту к нам заходит только 92-й, остальное бадяжат на месте разными присадками. Вот видать трохи переборщили»;

Коля: «А никого не смущает что пропал 98-й, а появился 100-й?»;

Димка: «Это навевает грустные мысли. Как по мне нам пытаются 98-й впарить подороже»;

Иван: «Цены ох..ть, и всех все устраивает, ни митингов, ни забастовок»;

Виталий: «Космическое топливо»;

Михаил: «В Москве дешевле»;

Джорж: «Это ж чего туда набадяжили? Каких-то суперприсадок?»;

Ида: «Пушилин сказал, завтра 120-тый завезет»;

Влад: «Это первый республиканский бензин».