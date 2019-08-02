«Мэр» Горловки устроил публичную травлю 9-летнего ребенка

02.08.2019 08:31

Вчера во временно оккупированной Горловке произошло «ЧП» местного масштаба «виновником» которого стал 9-летний мальчик. «Мэр» Горловки Иван Приходько в соцсетях и на сайте «администрации» устроил публичную экзекуцию и травлю ребенка.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Во временно оккупированной Горловке произошло «ЧП» местного масштаба – якобы, 9-летний мальчик средь бела дня разбил 36 (!!!) фонарей в городском фонтане на главной площади города. При этом никто не отреагировал на проделки юного «хулигана».

Возмущенный «мэр» временно оккупированной Горловки разместил в соцсетях и на «административном сайте» фотографии ребенка и «уничтоженного» фонтана. В соцсетях началась публичная травля ребенка с требованиями отправить «в колонию», «в детдом», «родителей на исправработы», «описать личное имущество родителей» и прочими требованиями исполненными «праведного гнева».

На сайте «администрации» сообщается:

«Причиненный ущерб, нанесенный вредителем, составил порядка 400 тыс. руб. Нарушитель был задержан на месте преступления и передан правоохранительным органам для дальнейшего разбирательства. Уважаемые родители! Позвольте вашему ребенку продолжить свой славный путь к знаниям и престижной работе, а не к колонии».

При этом ни «правильный мэр», ни «праведно гневающиеся» не задались вопросами:

Каким образом на городской площади, где в течение дня находится достаточно много людей, среди которых боевики «ДНР» и «милиция», ребенок взобрался на вертикальную часть фонтана и разбил большим (в его рост) куском арматуры фонари с достаточно толстыми плафонами?

Каким образом ребенок пробил металлическую трубку возле фонаря?

Кто дал право «мэру» города размещать в соцсетях фото малолетнего ребенка и устраивать травлю?

Однако, нашлись и те, кто поставил под сомнение слова «мэра»:

«Ну что, порадовались фонтану? Не долго музыка играла. Вот это дарование сегодня разбило арматурой 36 прожекторов подсветки из 42. А взять с семьи нечего. Ну кроме как в поговорке».

«А можно сюда же фото тех кто шахты и заводы наши на металл порезал и вывез из города??»,

«Светлана, конечно, можно в следующем выходе И. С. Приходько спросите»,

«Может разбил один а спишут все 36… Они это умеют»,

«То есть в наше время, когда у каждого тел.с камерой все стояли и смотрели пока пацан расхерячил 36 плафонов и не кто не удосужился сфоткать и остановить малого?? Чет херня какая то»,

«Мне интересно как этот парень смог залесть на фонтан который выше его в 3-4 раза»,

«Интересно, а как такое юное дарование до этого додумалось то? И арматурину сам загнул?»,

«Молчали все наверное не просто так! Он и на фотографии с арматурой и все стремаются забрать! Наверное матёрый !»,

«Фото выложил мэр для травли ребёнка??? Да, поступок плохой, ребёнку видать не рассказывали что такое хорошо, а что такое плохо. Для таких семей есть специальные службы. Но вкидывать фото в инет на съедение стервятникам… это как минимум не по человечески… Вот таким детям, которых не воспитывают в семьях, помощь нужна… а не прилюдная экзекуция..»,

«Светлана, вот нащет фото, лучше бы наш любимый мер фото дороги от строителя до автодрома выложил, позор один и кто виноват»,

«Сколько ему потребовалось времени?».