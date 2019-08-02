Недорогая водка и квартиры: российский блогер пригласил соотечественников переехать в «ДНР». ВИДЕО

02.08.2019 17:49

Автор YouTube – блога Сергей Борисов в своем ролике принялся расхваливать жизнь в оккупированном Донецке, а также пригласил туда переезжать россиян, передает replyua.net. С его слов, в самопровозглашенной «ДНР» невысокая стоимость покупки жилья, а также его аренды. Россиянин даже показал свою съемную квартиру, в которой якобы есть все, что нужно для жизни, и заявил, что платит 500 рублей за сутки.

«Стоимость однокомнатной квартиры в новой многоэтажке 10 тыс. долларов…Аренда хрущевки с одной комнатой 2 тыс. рублей в месяц, коммунальные услуги обходятся около 600 рублей», — сказал блогер. Далее он пошел в местный магазин и продемонстрировал «изобилие» продуктов, а также цены. Этот так называемый супермаркет террористы создали из помещений сети украинских магазинов «АТБ» и переименовали в «Первый республиканский супермаркет».

Автор ролика добавил, что цена продуктов такая же, как в РФ, однако в Донецке дешевле алкоголь. Например, он сравнил коньяк «Старый Кахети»: в России за него нужно отдать 700-800 рублей, а в «ДНР» — 469 рублей. Начальная стоимость водки от 90 рублей.