Подразделения НВФ 5 раз нарушили перемирие: ранен боец ВСУ

02.08.2019 09:30

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил члны НВФ 5 раз обстреляли позиции ВСУ вследствие чего получил ранения один украинский военнослужащий.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Противник обстреливал позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» было три обстрелы украинских позиций вблизи населенных пунктов Павлополь, Красногоровка, Водяное.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» украинские позиции были обстреляны дважды у н.п. Попасная и Крымское.

С начала текущих суток обстрелов позиции Объединенных сил не зафиксировано.