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Украина приготовила неприятный "сюрприз" получателям паспортов РФ на Донбассе - никто не спрячется
Киев уже получил списки жителей оккупированного Донбасса, которые обзавелись российским паспортом по упрощенной схеме. У них будут неприятности. О получателях российского "аусвайса" рассказал главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, передает "Диалог.UA".
Со слов Матиоса, правоохранительные органы Украины систематически собирают списки тех жителей Донбасса, которые соблазнились на паспорт гражданина РФ по упрощенной схеме. На сегодняшний день у Киева уже идентифицированы более 13 тысяч жителей ОРДЛО, которые успели обзавестись "аусвайсом". И эта база постоянно пополняется. "У нас есть полная картина", - заверил прокурор. Он также добавил, что много граждан, получивших паспорта РФ, ездят на неоккупированную территорию Украины за соцвыплатами, качественными товарами и продуктами. Пока к этим лицам не применяются никакие жесткие меры. Однако некоторым из них уже довелось пережить допрос при пересечении КПВВ на линии разграничения.
Теги: Украина, Донбасс, Российская Федерация, паспорт, ДНР, ЛНР
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