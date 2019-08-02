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В Донецке ликвидирован сын "министра ДНР": всплыли подробности ночного взрыва
При взрыве автомобиля ночью 27 июля в оккупированном Донецке был ликвидирован сын "экс-министра транспорта" "ДНР" Игоря Андриенко, высокопоставленного чиновника "ДНР".
Подробностями взрыва поделился в соцсети пропагандист "ДНР" Денис Григорюк, передает "Диалог.UA".
Ночью 27 июля оккупированный Донецк всколыхнул мощный взрыв. Взлетел на воздух автомобиль между улицами Куприна и Клинической. "На место сразу прибыла военная полиция, а после полиция огородила все - никого не пускают... Говорят, в машине были бухие вояки", - рассказали тогда очевидцы. Оккупанты несколько дней молчали о произошедшем. Только 1 августа пропагандист Григорюк поделился информацией о произошедшем ЧП. "Несколько дней назад в Донецке был убит сын "экс-министра транспорта" "ДНР" Игоря Андриенко", - признался пособник оккупанта.
Андриенко был "министром" с 2016 по 2018 год. В конце своей карьеры коллаборант поссорился с тогдашним главарем "ДНР" Александром Захарченко. Он был схвачен и отправлен "на подвал" в его день рождения. А спустя месяц уже сам Захарченко был ликвидирован. О дальнейшей судьбе Андриенко информации нет.
Теги: Донецк, Донбасс, министр, взрыв, ликвидация, сын, ЧП, ДНР, Захарченко, соцсети
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