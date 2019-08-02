В Донецке с шахты им. Засядько госпитализировали рабочего

02.08.2019 13:48

Во временно оккупированном Донецке на нескольких работающих шахтах не учитываются требования безопасности и состояние рабочих. Так, с шахты им. Засядько госпитализирован пострадавший работник. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

31 июля 2019 года, во временно оккупированном Донецке на шахте им. А.Ф. Засядько пострадал рабочий 1974 года рождения. Первую помощь ему оказали в поверхностном здравпункте, затем он был госпитализирован в ЦГКБ № 1.