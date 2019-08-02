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Архив - Донецкая область

В Донецкой области выросли показатели детской смертности

02.08.2019 18:42
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В Донецкой области выросли показатели детской смертности

С начала года в роддомах региона родились 5140 детей, из них умерли 46 младенцев. Об этом сообщает donbass.comments.
Всего за 6 месяцев этого года в Донецкой области 61 ребенок умер в возрасте до 1 года (за аналогичный период 2018 года – 44 младенца).
Причины детской смертности на 73% связаны с беременностью и родами, 13% – врожденные недостатки развития, 3% – инфекционные заболевания, 3% – болезни нервной системы, 3% – болезни органов дыхания, 3% – внезапная смерть и 2% – новообразования.
Отмечается, что самый высокий показатель детской смертности зафиксирован в Покровске – 35.2%. Не лучшая ситуация в Авдеевке (19,2%), Краматорске (17,9%) и Константиновке (16,4%).
Также, высокий уровень смертности среди детей отмечается в Великоновоселковском, Никольском, Добропольском, Константиновском, Александровском и Славянском районах.



Теги: Донбасс, дети, смертность, рост
 
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