В Донецкой области выросли показатели детской смертности

02.08.2019 18:42

С начала года в роддомах региона родились 5140 детей, из них умерли 46 младенцев. Об этом сообщает donbass.comments.

Всего за 6 месяцев этого года в Донецкой области 61 ребенок умер в возрасте до 1 года (за аналогичный период 2018 года – 44 младенца).

Причины детской смертности на 73% связаны с беременностью и родами, 13% – врожденные недостатки развития, 3% – инфекционные заболевания, 3% – болезни нервной системы, 3% – болезни органов дыхания, 3% – внезапная смерть и 2% – новообразования.

Отмечается, что самый высокий показатель детской смертности зафиксирован в Покровске – 35.2%. Не лучшая ситуация в Авдеевке (19,2%), Краматорске (17,9%) и Константиновке (16,4%).

Также, высокий уровень смертности среди детей отмечается в Великоновоселковском, Никольском, Добропольском, Константиновском, Александровском и Славянском районах.