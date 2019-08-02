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Архив - Донецкая область

В Макеевке на улице Токарева во время пожара погиб мужчина

02.08.2019 14:33
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В Макеевке на улице Токарева во время пожара погиб мужчина

Во временно оккупированной Макеевке во время пожара в жилом доме на улице Токарева погиб мужчина. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Во временно оккупированной Макеевке, сегодня, 1 августа 2019 года, на улице Токарева в жилом доме на втором этаже пятиэтажного дома произошел пожар. В результате пожара погиб мужчина 1947 года рождения.
В квартире сгорели телевизор и мебель.



Теги: Донбасс, Макеевка, мужчина, пожар, погиб
 
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