В Мариуполе появились автобусы, умеющие считать пассажиров

02.08.2019 20:28

5 современных низкопольных автобусов «МАЗ» сегодня презентовали журналистам. Новые транспортные средства только прибыли в Мариуполь, а на улицы города они выедут в сентябре, пишет 0629.

По словам заместителя городского головы Сергея Захарова, автобусы куплены за грантовые средства, стоимость одного – 3 млн грн. На сегодня прибыло 5 автобуса, а в ближайшие 3 недели приедут еще 11, из которых два автобуса будут "гармошкой". На улицы города автобусы выйдут 28 сентбря.

Всего же до конца года в Мариуполь поступит 64 новых автобуса.

«От «МАЗа» в них только корпус – двигатель «Мерседес», запчасти – немецкие», - сообщил Захаров.

Водители и кондукторы на эти автобусы уже найдены, Однако, смогут ли найти водителей для всех 64 автобусов пока неизвестно. Набор продолжается. Зарплату обещают в размере 12 тысяч на руки для водителей и 8 тыс грн – для кондукторов. Водителям автобусов-гармошек зарплату обещают увеличить на 10-15%.

До конца года новые автобусы будут курсировать по действующим маршрутам №12, №15, №25, №2 и №10. Затем будет проведен новый конкурс и открыты новые маршруты.

Как отметил директор департамента транспорта Василий Клат, новые автобусы оснащены датчиками подсчета пассажиропотока, современной системой кондиционирования, 6 камерами видеонаблюдения. Они на 75% низкопольные и вмещают 98 пассажиров. Вместимость «гармошки» - более 130 пассажиров.