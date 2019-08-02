В ОБСЕ рассказали, как фиксируются случаи нарушения «тишины»

02.08.2019 21:13

СММ ОБСЕ фиксирует каждый случай использования вооружения как нарушение режима прекращения огня. Об этом сообщает donbass.comments.

"ОБСЕ рассматривает каждый случай использования вооружения (выстрел, взрыв и т.п.) как нарушение режима прекращения огня. Соответствующие наблюдения включаются в наши ежедневные отчеты, которые публикуются на сайте ОБСЕ на трех языках (английском, украинском и русском)", - рассказала руководитель отдела прессы и публичной информации СММ ОБСЕ Драган Николич-Соломон.