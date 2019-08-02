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Архив - Донецкая область

В ОБСЕ рассказали, как фиксируются случаи нарушения «тишины»

02.08.2019 21:13
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В ОБСЕ рассказали, как фиксируются случаи нарушения «тишины»

СММ ОБСЕ фиксирует каждый случай использования вооружения как нарушение режима прекращения огня. Об этом сообщает donbass.comments.
"ОБСЕ рассматривает каждый случай использования вооружения (выстрел, взрыв и т.п.) как нарушение режима прекращения огня. Соответствующие наблюдения включаются в наши ежедневные отчеты, которые публикуются на сайте ОБСЕ на трех языках (английском, украинском и русском)", - рассказала руководитель отдела прессы и публичной информации СММ ОБСЕ Драган Николич-Соломон.



Теги: Донбасс, фиксация, ОБСЕ, обстрелы
 
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