В сопровождении ГАИ: Стало известно, на каком кортеже ездит Пушилин

02.08.2019 11:08

Очевидцы, проживающие в неподконтрольном Украине Донецке, рассказали, из каких авто состоит кортеж «главы» ОРДО Дениса Пушилина. Комментарии об этом опубликованы в социальных сетях.

По словам дончан, Пушилин, беспокоясь о собственной безопасности, ездит в сопровождении автомобиля местной «ГАИ».

«Сейчас в кортеже 4 автомобиля: 3 джипа + машина сопровождения местного ГАИ», — рассказал очевидец.