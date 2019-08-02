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В сопровождении ГАИ: Стало известно, на каком кортеже ездит Пушилин
02.08.2019 11:08
Очевидцы, проживающие в неподконтрольном Украине Донецке, рассказали, из каких авто состоит кортеж «главы» ОРДО Дениса Пушилина. Комментарии об этом опубликованы в социальных сетях.
По словам дончан, Пушилин, беспокоясь о собственной безопасности, ездит в сопровождении автомобиля местной «ГАИ».
«Сейчас в кортеже 4 автомобиля: 3 джипа + машина сопровождения местного ГАИ», — рассказал очевидец.
Теги: Донецк, Донбасс, автомобиль, ДНР, Денис Пушилин
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