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Архив - Донецкая область

«Власти» ОРДО рассказали, когда возобновит работу Донецкий железнодорожный вокзал

02.08.2019 19:30
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«Власти» ОРДО рассказали, когда возобновит работу Донецкий железнодорожный вокзал

Железнодорожный вокзал в неподконтрольном Донецке сможет возобновить полноценную работу только после прекращения боевых действий. Об этом заявили представители пассажирской службы «госпредприятия» «Донецкая железная дорога», пишет ДонПресс.

Так, в «Донецкой железной дороге» отметили:
«Пока нет возможности запустить поезда, так как, если брать, к примеру, железнодорожное сообщение между Донецком и Ясиноватой, то вся эта линия проходит вблизи линии соприкосновения и нет возможности обеспечить безопасный проезд поездов. Это возможно будет при полном прекращении боевых действий».



Теги: Донецк, Донбасс, работа, вокзал, ОРДО
 
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